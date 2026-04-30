¿Necesitas dólares? Así cotizan el paralelo y el referencial la tarde de este jueves en Bolivia

El dólar paralelo se mantiene cerca de los Bs 10 la tarde de este jueves en Bolivia, reflejando la persistente presión entre la limitada oferta de divisas y la alta demanda en el mercado alternativo.

De acuerdo con portales especializados que monitorean la cotización diaria, la moneda estadounidense registró leves variaciones durante la jornada, manteniéndose en niveles elevados respecto al tipo de cambio oficial.

En el mercado paralelo, el dólar se cotizó en Bs 9,95 para la compra y Bs 9,93 para la venta, mientras que en las primeras horas de la jornada alcanzó Bs 10,07 para la compra y Bs 9,92 para la venta.

Por su parte, el denominado dólar blue registró movimientos marginales, ubicándose en Bs 9,96 para la compra y Bs 9,92 para la venta.

En tanto, el tipo de cambio referencial difundido por el Banco Central de Bolivia se mantuvo en Bs 9,70 para la compra y Bs 9,90 para la venta, valores utilizados principalmente como referencia en operaciones internacionales.

Las cifras evidencian que el mercado paralelo continúa ajustándose de forma constante ante la escasez de dólares y la sostenida demanda de ciudadanos, comerciantes y sectores productivos que requieren moneda extranjera para distintas transacciones.

Cotizaciones clave de la jornada

Dólar paralelo

Compra: Bs 9,95

Venta: Bs 9,93

Dólar blue

Compra: Bs 9,96

Venta: Bs 9,92

Tipo de cambio referencial

Compra: Bs 9,70

Venta: Bs 9,90

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