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Policial

Dictan 180 días de cárcel en Chonchocorito para hijo acusado por la muerte de su padre en Montero

Según el reporte preliminar, el hecho ocurrió en medio de circunstancias que aún son investigadas por las autoridades.

Charles Muñoz Flores

30/04/2026 12:26

Parricidio en Montero: envían a Palmasola al hijo que apuñaló más de 15 veces a su padre. FOTO: RED UNO. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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La Justicia determinó este jueves la detención preventiva por 180 días en el recinto penitenciario de Chonchocorito, ubicado en el penal de Palmasola, para el joven acusado de matar a su padre con más de 15 puñaladas en el municipio de Montero.

La decisión fue asumida durante la audiencia cautelar, luego de que el Ministerio Público presentara los indicios recolectados en la etapa inicial de la investigación. Según el reporte preliminar, el hecho ocurrió en medio de circunstancias que aún son investigadas por las autoridades.

De acuerdo con los antecedentes, la víctima perdió la vida a causa de múltiples heridas provocadas con arma blanca. El principal sospechoso, su propio hijo, fue aprehendido poco después del hecho y puesto a disposición judicial.

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