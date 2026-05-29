Familia pide justicia para Ronaldiño y se revelan detalles del asesinato en Los Negros

La consternada familia de Ronaldiño Rojas Choque exigió de manera pública la máxima justicia para el joven, además de que, en el transcurso de las últimas horas, autoridades revelaron mayores detalles de su asesinato en Los Negros (Santa Cruz). Los restos del deportista de 27 años fueron retirados de la morgue de forma oficial pasadas las 14:00 horas en medio de la profunda tristeza de sus seres queridos.

El cuerpo de la víctima fue trasladado de inmediato al Coliseo de la zona, espacio municipal donde familiares y amigos cercanos se unieron para realizar el velatorio. La comunidad se congregó en este recinto debido a que el joven era sumamente reconocido en la localidad por su destacada labor deportiva.

El trágico motivo de su visita

Los parientes explicaron con profunda tristeza que el futbolista residía fuera y había llegado al pueblo exclusivamente para pasar el Día de la Madre junto a su progenitora. Su círculo íntimo lamentó que un viaje motivado por el amor familiar terminara de forma tan trágica e inexplicable a manos de un criminal.

Los detalles forenses del ataque

Los avances de la investigación revelaron que Ronaldiño fue asesinado de manera violenta tras recibir un total de cinco disparos de un arma de fuego calibre 9 milímetros. El autor de las ráfagas mortales fue plenamente identificado como el ciudadano de nacionalidad venezolana que mantenía una disputa con su propia esposa.

Una vez cometido el crimen, el sospechoso extranjero escapó rápidamente a bordo de un vehículo y hasta el momento se desconoce su paradero actual. Debido a esto, la Fiscalía y la Felcc iniciaron un proceso formal bajo el delito de asesinato mientras la Policía mantiene activo un plan de búsqueda.

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