Conductores pasan la noche en estaciones de servicio por gasolina

Conductores pasan la noche en estaciones de servicio y los precios en mercados se disparan, mientras la llegada de combustible sigue siendo incierta.

La escasez de carburantes en La Paz y El Alto continúa afectando duramente a los conductores, quienes pasan largas horas e incluso días en las estaciones de servicio a la espera de gasolina. Madrugar ya no es para ir a trabajar: muchos han optado por pernoctar en las filas para asegurar el suministro en medio del frío de la mañana.

“Yo desde esta mañana a las cuatro de la mañana, pero no sé si va a llegar la gasolina. En este frío, la clemencia es terrible en la mañana. En la noche también”, relató un conductor.

Conductores sin alimentación

La situación obliga a los conductores a sacrificar sus comidas y su descanso. Algunos permanecen sin almorzar mientras esperan. Además, la inflación en los mercados se ha disparado, con incrementos de hasta 100% en productos básicos, debido al desabastecimiento y la falta de movilidad.

“Estamos esperando casi dos noches, yo ya durmiendo aquí. No ha llegado, siempre dicen que no va a llegar, y estamos un poco preocupados. Si no nos movemos, no hay gasolina, no tenemos nada, ni para llevar a casa un centavo”, afirmó otro usuario.

Estaciones de servicio

En la avenida Montes, tanto el carril de subida como el de bajada están completamente copados de vehículos en busca de combustible. Las filas continúan creciendo en distintos surtidores de la ciudad, generando incertidumbre sobre cuándo y en qué cantidad llegará la gasolina.

Las autoridades recuerdan que la población debe extremar precauciones y que el suministro se realiza de forma gradual, pero mientras tanto, los conductores y ciudadanos sufren las consecuencias de una crisis que afecta la movilidad, la economía familiar y el abastecimiento general en la ciudad.

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