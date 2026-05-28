Gestionan ayuda humanitaria urgente para choferes atrapados en los puntos de bloqueo

Tras una reunión de emergencia entre la Gobernación y una comisión interinstitucional —conformada por la Brigada Parlamentaria, la Cámara de Transporte, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos—, se lograron compromisos clave para brindar atención inmediata a los transportistas que se encuentran varados en las carreteras debido a los bloqueos de caminos.

El principal acuerdo establece el envío urgente de brigadas médicas, medicamentos y alimentos para los choferes que llevan días atrapados en sus vehículos bajo condiciones precarias.

Tregua y asistencia médica en las zonas de conflicto

Las gestiones se centrarán en entablar un diálogo rápido con los sectores sociales que mantienen la extrema medida de presión. El objetivo es consolidar una tregua temporal que permita el ingreso seguro de la ayuda.

"Se van a realizar las gestiones de manera inmediata, rápida, ya, eficiente con los sectores sociales que están hoy en día bloqueando en la zona de Lequepalca, Confital, Pongo, Sayari y Bombeo, para que ellos puedan determinar una tregua [...] y de esa manera pueda ingresar al lugar una comisión que va a estar integrada por ambulancias del Sedes (Servicio Departamental de Salud) con personal médico. Se va a aprovechar de llevar alimentos y medicamentos", informó Israel Mérida, presidente de la Brigada Parlamentaria.

Las autoridades recalcaron que el ingreso de la comitiva se realizará bajo estrictas garantías para evitar agresiones, debido al ambiente de alta tensión que se vive en las carreteras.

"Lo que menos queremos es que vaya una comitiva y que se preste a una emboscada y que, por el ambiente tan hostil que existe en la zona, más bien acaben destruyendo toda la ayuda o se ponga en riesgo al equipo médico", advirtió Mérida.

Avanza la propuesta de un corredor humanitario

Más allá de la asistencia paliativa de emergencia, la solución definitiva que buscan las instituciones es el retorno de los transportistas a sus hogares. Para ello, la Gobernación se ha comprometido a avanzar en las negociaciones para consolidar un corredor o puente humanitario.

Aunque el paso de los vehículos aún debe ser socializado y pactado con los bloqueadores, las autoridades aseguran que la propuesta sigue en pie. "Esto todavía no se ha descartado, se va a trabajar en el tema, esto sigue siendo la solución de fondo, pero de manera inmediata la primera acción es gestionar la mediación para el ingreso de esta comitiva", concluyó el parlamentario.

Se espera que el traslado de los insumos y la atención médica comiencen a la brevedad posible, utilizando vías alternas para asegurar que la ayuda llegue a su destino.

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