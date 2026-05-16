Drama en las carreteras: Choferes y animales sobreviven entre el frío, el hambre y la incertidumbre por los bloqueos

La situación en las carreteras del país se torna cada vez más crítica. Alrededor de 1.500 camiones se encuentran varados en diferentes puntos de bloqueo, dejando a igual número de conductores atrapados en condiciones extremas. Sin dinero, sin alimentos y alejados de sus familias, los transportistas sobreviven gracias a la solidaridad de los pobladores, mientras la salud de los choferes y la vida de decenas de animales de carga corren grave peligro.

Solidaridad en medio del asfalto

Ante la escasez de recursos, la empatía de los ciudadanos se convirtió en el único salvavidas para los transportistas. En plena carretera, familias y comunarios de escasos recursos se han organizado para llevar ollas comunes y repartir raciones de comida y agua en platos desechables.

"Queremos agradecer a esas personas de buena voluntad que se han dignado de poder colaborar ante la situación que están atravesando los compañeros... La gente humilde, la gente del campo es solidaria y le puede dar del pan que está comiendo", expresó con gratitud José Orellana, representante del Transporte Federado de Cochabamba.

Crisis humanitaria: Enfermos y animales en riesgo de muerte

El panorama en las rutas, especialmente en el tramo Cochabamba-Oruro —donde los transportistas ya cumplen su quinto día varados—, es alarmante:

Salud en declive: Las bajas temperaturas en las zonas altas han provocado estragos. Ya se reportan choferes enfermos, incluidos varios con enfermedades de base. Según Luis Jiménez, representante de la Cámara Departamental del Transporte , se tuvo que evacuar de emergencia a cinco choferes a hospitales cercanos para ser estabilizados, quienes luego regresaron por temor a dejar desatendidas sus herramientas de trabajo.

Peligro de robos y cansancio: Al encontrarse en zonas oscuras y desoladas, los conductores sufren una evidente frustración y desgaste físico, debiendo organizar turnos de vigilancia nocturna para evitar saqueos de sus cargas.

Maltrato animal involuntario: Decenas de animales transportados en los camiones sufren de sed y hambre. Pese a los esfuerzos de los choferes por conseguirles agua, la escasez en las zonas rurales ha provocado que algunos animales ya hayan muerto .

Pérdidas económicas: Las cargas contienen productos perecederos (que están siendo rematados en comunidades vecinas), así como insumos esenciales para la industria farmacéutica y manufacturera que no pueden llegar a su destino.

El clamor del sector: Diálogo, cuarto intermedio y "Corredor Humanitario"

Los dirigentes del transporte hicieron un llamado urgente tanto a los bloqueadores como al Gobierno Central para frenar este perjuicio y evitar escenarios de violencia.

Jiménez pidió a los conductores mantener la calma: "Decirles que no se enfrenten... es preferible preservar la vida y cuidar las unidades". Al mismo tiempo, instó a las autoridades a interceder bajo el amparo de la Constitución para consolidar, de manera inmediata, un corredor humanitario que permita la salida de quienes llevan más de una semana atrapados.

Por su parte, José Orellana exigió al Gobierno Nacional que asuma su rol y convoque a un diálogo definitivo. El sector plantea dos alternativas inmediatas para mitigar la crisis: la declaración de un cuarto intermedio en las medidas de presión o la viabilización de un puente solidario que libere temporalmente las rutas.

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