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Comité convoca de manera urgente e inmediata a una Asamblea de la Cruceñidad para este lunes

La tarde de este viernes, cívicos y representantes de diferentes sectores se reunieron para tomar determinaciones en torno a la situación actual de país.

Ximena Rodriguez

15/05/2026 19:11

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Al concluir la reunión de Directorio Ampliado, Stello Cochamanidis, presidente del Comité Pro Santa Cruz indicó que se ratifica el "compromiso de lucha por la paz social, la democracia y el imperio de la ley”. Asimismo, indicó que se convoca con urgencia y de manera inmediata a una Asamblea de la Cruceñidad para este lunes

Esta movilización surge como respuesta directa a las recientes tensiones por la abrogación de la Ley 1720, un escenario que, según Agustín Zambrana, vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, es utilizado por grupos radicales para asfixiar al país.

 

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