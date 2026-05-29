Cuarto intermedio en el diálogo prolonga la crisis, advierte Santistevan

A 28 días de los bloqueos que afectan al país, el secretario departamental de Seguridad Ciudadana, Jorge Santistevan, afirmó que el cuarto intermedio declarado en el diálogo instalado en La Paz refleja una falta de voluntad política de los actores involucrados y agrava la crisis que enfrenta la población.

“La necesidad del pueblo boliviano es tener paz y trabajar definitivamente sin que lo perjudiquen”, señaló Santistevan al referirse a la suspensión de las conversaciones.

La autoridad sostuvo que la medida solo prolonga la conflictividad y genera mayores dificultades económicas para la ciudadanía. “Cada día nuestra capacidad adquisitiva es menos, con lo mismo que ganamos”, manifestó.

Santistevan también indicó que la ausencia de los principales dirigentes de las organizaciones movilizadas dificulta la búsqueda de soluciones. Según explicó, varios de ellos enfrentan órdenes de aprehensión, situación que condiciona su participación en las mesas de negociación.

“Aquí hay que ser directos. Se los convoca previamente garantizando que la convocatoria va a tener protección y seguridad en las conversaciones”, afirmó, al plantear la necesidad de generar condiciones para que los líderes asistan al diálogo.

Respecto a la posibilidad de alcanzar acuerdos sin la presencia de los máximos representantes de los sectores movilizados, fue enfático al señalar que “sin esas cabezas no va a haber solución, porque nadie tiene capacidad para decidir si no los dirigentes máximos”.

El secretario departamental también consideró importante que el Gobierno mantenga espacios de diálogo con todos los sectores, incluidos los comités cívicos. “El presidente tiene que dialogar con todos, de manera que no haya parcialización, sino con el pueblo en su conjunto, que quiere paz y una salida definitiva”, sostuvo.

Finalmente, Santistevan cuestionó la falta de acercamiento entre las partes y aseguró que el conflicto continúa escalando. “Por el momento no hay voluntad de ninguno. El Gobierno los convoca, pero ellos no quieren dialogar. Están prolongando solo para debilitar al Gobierno”, concluyó.

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