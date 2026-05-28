Diálogo entre Gobierno y sectores movilizados entra en cuarto intermedio sin fecha definida

La segunda jornada de diálogo entre el Gobierno nacional y representantes de distintos sectores movilizados en Bolivia fue instalada este jueves en la ciudad de La Paz, pero sin la asistencia de los principales dirigentes sindicales y campesinos que condicionan su participación.

La reunión, celebrada en instalaciones del Seminario San Jerónimo, contó con la presencia de ministros de Estado y mediadores, incluyendo al ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, al vicepresidente Edmand Lara y a la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal.

Sin presencia de sectores

Sin embargo, no asistieron Mario Argollo, ejecutivo de la COB, ni Vicente Salazar, dirigente de la Federación Túpac Katari, líderes clave de los sectores que llevan más de casi un mes de bloqueos en el país y exigen respuestas a sus demandas.

Ante la ausencia de estas dirigencias, la mesa de negociación ingresó en un cuarto intermedio sin hora ni fecha establecidas para su reanudación, mientras las partes siguen evaluando la forma de garantizar la presencia de todos los actores movilizados. La medida refleja la complejidad del proceso de diálogo en medio de una crisis social marcada por bloqueos que afectan el abastecimiento de alimentos, combustibles, oxígeno y medicamentos.

Reiteran diálogo

Desde el Gobierno se reiteró la necesidad de que ambas partes participen de manera efectiva para avanzar hacia acuerdos, mientras que mediadores religiosos y defensores de derechos humanos buscan facilitar el encuentro entre las partes. La ausencia de los líderes sindicales ha generado incertidumbre sobre los próximos pasos del diálogo.

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