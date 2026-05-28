Espinoza: la situación en La Paz obligó al presidente Rodrigo Paz a ausentarse de la reunión

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, en representación del Gobierno, llegó este jueves hasta el Comité Cívico pro Santa Cruz para reunirse con la dirigencia cívica de todo el país, en busca de salidas al conflicto que mantiene paralizado al país desde hace cuatro semanas.

Espinoza, antes de ingresar a la reunión, aseguró que el mandatario tiene toda la intención de participar de este encuentro con los cívicos; sin embargo, la situación en La Paz exige su presencia.

“Hay situaciones que van cambiando en cada minuto y requieren la presencia del presidente Paz en La Paz, él se ha comunicado por teléfono con los cívicos, ellos ya han recibido la información y respuestas que requerían del presidente, por lo tanto continúan ellos con su reunión”, afirmó Espinoza.

El encuentro se desarrolla en medio de bloqueos y movilizaciones que este jueves cumplen 28 días, con demandas relacionadas con la renuncia del presidente del Estado.

De acuerdo con el primer vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, cada comité cívico llegó a la reunión con una agenda regional; sin embargo, todos coinciden en la defensa de la democracia, el levantamiento de los bloqueos y la integración de los departamentos.

Zambrana señaló que durante la reunión consultarán al Gobierno qué acciones asumirá para levantar los bloqueos instalados en distintas regiones del país y, además, le exhortarán a utilizar sus facultades constitucionales para devolver la paz a Bolivia.

“Hoy nuestra democracia está golpeada. Los subversivos, a nombre de movimientos indígenas, movimientos populares y el sindicalismo, están realizando estos desmanes. Representan a grupos que quieren pegas y ministerios; no les importa la construcción del país”, manifestó Zambrana.

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