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Comité convoca a todos los sectores a unirse a la marcha por la democracia este jueves

La movilización partirá desde la Plaza del Estudiante hacia la Plaza 24 de Septiembre con un llamado a defender la democracia y rechazar los bloqueos.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

20/05/2026 22:00

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Stello Cochamanidis, presidente del Comité Pro Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia

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El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, reiteró la convocatoria a la “Marcha por la Democracia”, programada para este jueves 21 de mayo a las 17:30, con concentración en la Plaza del Estudiante y recorrido hasta la Plaza 24 de Septiembre.

Cochamanidis hizo un llamado abierto a la población cruceña y a residentes de otros departamentos a participar en la movilización, señalando que el objetivo es expresar respaldo a la democracia, la libertad y el respeto al Estado de Derecho.

“Le hacemos la invitación abierta a todo el pueblo para que el día de mañana estemos a las 17:30 horas en la Plaza del Estudiante, para que entre todos nos concentremos y marchemos hacia la Plaza 24 de Septiembre”, manifestó.

El dirigente también sostuvo que la movilización busca expresar rechazo a los bloqueos que afectan distintas regiones del país y pedir al Gobierno atención a los sectores productivos.

“En repudio de los bloqueos, pero también en el llamado que le hacemos al Gobierno central de que atienda a los sectores y a los departamentos que son productores, que son fuentes de empleo y generan ingresos para este país”, indicó.

Asimismo, cuestionó la postura del Ejecutivo frente a quienes impulsan las medidas de presión, afirmando que “ya está bueno de que se siente con quienes destruyen el país”.

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