Gobierno aclara que avión Hércules argentino llegó vacío y solo para apoyo humanitario

La Oficina del Presidente emitió este miércoles un comunicado oficial en el que aclaró a la población que el avión Hércules facilitado por el Gobierno de la República Argentina arribó a Bolivia vacío y exclusivamente con fines de apoyo humanitario.

Según el documento difundido desde la Presidencia del Estado, la aeronave fue destinada únicamente al transporte de alimentos e insumos esenciales para contribuir al abastecimiento de la población en medio de la situación que atraviesa el país.

“El avión Hércules facilitado por el Gobierno de la República Argentina arribó al país vacío y exclusivamente con fines de apoyo humanitario”, señala parte del comunicado oficial.

Comunicado publicado por la oficina del Presidente Rodrigo Paz

Asimismo, el Gobierno remarcó que cualquier información diferente sobre el propósito del vuelo “carece de veracidad” y advirtió que este tipo de versiones solo generan desinformación en un momento que exige responsabilidad y seriedad con la ciudadanía.

La nota oficial fue emitida desde la ciudad de La Paz con fecha 20 de mayo de 2026 y busca despejar versiones surgidas en redes sociales y otros espacios sobre la llegada de la aeronave argentina al país.

Transporte C-130 HerculesTC-66 Polo Sur. Firma: Mininsterio de Defensa

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