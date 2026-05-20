Paz responde a Petro y ratifica expulsión de embajadora colombiana

El presidente Rodrigo Paz respondió este miércoles a las declaraciones del mandatario colombiano Gustavo Petro, quien afirmó que Bolivia atraviesa una “insurrección popular” y un periodo de “extremismos”. Estas afirmaciones provocaron una crisis diplomática entre ambos países y derivaron en la expulsión de la embajadora de Colombia en Bolivia.

El Gobierno boliviano calificó las declaraciones de Petro como una injerencia en asuntos internos del país, en medio de la tensión política y social que atraviesa Bolivia por bloqueos, movilizaciones y hechos de violencia.

Paz lamentó el episodio diplomático y recordó que Bolivia y Colombia mantienen una relación histórica marcada por la solidaridad, la democracia y el exilio político.

“Yo he vivido exiliado en Colombia, en Bogotá, de chico. Mi familia sufrió exilio. Bogotá fue parte como ciudad del cobijo en el exilio”, manifestó el mandatario.

El presidente recordó que su familia también vivió el exilio en otros países de la región durante los periodos de dictaduras militares, y afirmó que Colombia tuvo un papel importante como país de acogida.

“Yo le debo mucho a Colombia, porque nos cobijó en un momento de las dictaduras que se generaban”, señaló.

Sin embargo, Paz cuestionó duramente la postura asumida por el presidente colombiano y aseguró que Petro habría antepuesto su ideología personal por encima de la relación histórica entre ambas naciones.

“La conducta del presidente Petro es irreprochable, porque confunde la ideología y su posicionamiento personal, y se olvida de la historia entre naciones. Cree que la ideología está por encima de las naciones”, afirmó.

El mandatario boliviano remarcó que la principal causa de unidad entre Bolivia y Colombia es la libertad y la historia compartida de independencia en Sudamérica.

“La principal causa de la unidad de nuestras naciones es la libertad por la cual nacimos como continente”, indicó.

Paz también afirmó que sus cuestionamientos no están dirigidos al pueblo colombiano, sino al mandatario de ese país.

“Que Petro no se confunda. Ahora será presidente y mañana será un colombiano de a pie, como este señor presidente, que hoy es presidente y de aquí a cinco años será un ciudadano más”, expresó.

En esa línea, justificó la decisión de expulsar a la embajadora colombiana, al señalar que representa la voluntad política del presidente Petro y no necesariamente la de la mayoría del pueblo colombiano.

“Siendo la embajadora representante de la voluntad política del señor Petro, y no de la inmensa mayoría de los colombianos, no podemos aceptar tremenda injerencia”, sostuvo.

El jefe de Estado aseguró que Bolivia nunca se refirió a Colombia en malos términos y reiteró su respeto por la historia compartida entre ambos países.

“Nosotros nunca nos hemos referido a Colombia más que con muy buenos términos. Nunca, nunca”, afirmó.

Paz calificó las declaraciones de Petro como un ataque a la democracia boliviana y aseguró que el mandatario colombiano priorizó su ideología por encima del respeto a la institucionalidad de Bolivia.

“El ataque de Petro es un ataque a la democracia boliviana, porque él ha preferido su ideología, que parece carecer de conceptos democráticos, por encima de las relaciones y el respeto a la democracia de nuestras naciones”, manifestó.

Finalmente, el presidente ratificó la decisión de su Gobierno de retirar a la embajadora colombiana del país.

“Por eso su embajadora se va. Lo sentimos mucho, pero se va porque representa la voluntad antidemocrática del señor Petro”, concluyó.

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