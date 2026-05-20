Paz denuncia intereses que buscan desestabilizar Bolivia y frenar el cambio

El presidente Rodrigo Paz se refirió este miércoles a los conflictos que atraviesa el país y afirmó que no se debe confundir a los sectores sociales con algunas personas o grupos que, según dijo, tendrían la intención de interrumpir el proceso democrático.

“No confundamos sectores con algunas individualidades o personas que están con la motivación de que la democracia sea interrumpida”, manifestó el mandatario.

Paz sostuvo que existen intereses personales o de grupo que buscan cortar el proceso democrático y generar desestabilización en el país.

“Se corta el proceso democrático por intereses de orden personal o de grupo”, señaló.

El presidente también hizo referencia a la reciente captura de una persona vinculada al narcotráfico en Bolivia y aseguró que ese hecho habría generado un impacto en distintos ámbitos de la economía ilícita.

“Hace poco cayó un personaje serio y duro del narcotráfico en Bolivia y evidentemente eso ha generado un impacto en los diferentes ámbitos de lo ilícito”, afirmó.

Según Paz, su Gobierno está tomando decisiones duras sobre temas que, en su criterio, debieron resolverse durante los últimos 20 años. Señaló que esas medidas están provocando una ruptura con estructuras establecidas.

“Estamos haciendo una toma de decisiones muy dura sobre algo que tendría que haberse hecho durante 20 años, y eso está generando una ruptura de lo establecido”, indicó.

El mandatario afirmó que su administración busca construir un “nuevo orden”, pero que existen intereses particulares que pretenden retornar al pasado y mantener prácticas vinculadas al viejo sistema.

“Este es un nuevo orden lo que estamos intentando construir. Entonces, ante ese nuevo orden, intereses particulares de retornar al viejo orden y al pasado están generando con sus capacidades la mayor fuerza para desestabilizar el país”, sostuvo.

Paz insistió en que no se debe generalizar ni responsabilizar a organizaciones enteras, ya que muchas de ellas, según dijo, buscan soluciones concretas a sus necesidades.

“Cuando hablas con las organizaciones, muchos de estos señores ya han sido desconocidos. Las organizaciones te dicen: lo que quiero es resolver el problema de mi camino, de mi escuela, de agua potable, de exportar o de minería”, expresó.

En el ámbito económico, el presidente aseguró que Bolivia podría alcanzar este año un récord histórico de exportaciones, comparable a los mejores años de exportación de gas.

“Este puede ser un año récord de exportaciones de Bolivia. Las medidas que se han tomado desde el ámbito económico nos están generando un potenciamiento tal que puede ser nuestro mejor año de exportaciones, comparable al mejor año de exportaciones del gas”, afirmó.

Paz remarcó que, pese al escenario de tensión, la economía empieza a mostrar señales positivas, especialmente en sectores como la agroindustria y la minería.

“El 2026 puede ser un año récord de exportaciones comparable al mejor año del gas, de la agroindustria y de la minería”, sostuvo.

El mandatario afirmó que la voluntad de la mayoría de los bolivianos es recuperar y reactivar la economía con inclusión, pero advirtió que existen factores que, según dijo, no quieren que ese proceso avance.

“La voluntad de la gran mayoría del pueblo boliviano es recuperarse y reactivar la economía con inclusión, pero hay factores claramente identificados que no quieren que esto ocurra”, señaló.

En esa línea, cuestionó a quienes, según sus palabras, se beneficiaban del contrabando, de actividades ilícitas y de la salida irregular de gasolina y diésel hacia países vecinos.

“Es mejor vivir del contrabando, es mejor vivir de lo ilícito, de aquello que nos han robado con la gasolina y el diésel que salía a las fronteras, tanto a la Argentina, al Perú y a otros países”, manifestó.

Paz aseguró que cortar esas prácticas implica afectar intereses económicos ilegales de gran magnitud.

“Cuando cortas esa situación, son miles y miles de millones que han perdido su capacidad de manejo de la economía ilícita del país”, afirmó.

Finalmente, el presidente señaló que transformar Bolivia en un Estado serio implica construir una conducta diferente, basada en crecimiento económico, inclusión, reconciliación y solidaridad entre regiones.

“Queremos dejar un país con crecimiento, en una mejor situación, con una economía potente e inclusiva, pero que además genere reconciliación y solidaridad entre los bolivianos”, expresó.

Paz también remarcó la necesidad de apoyar a regiones que, según dijo, fueron abandonadas durante años, especialmente en el occidente del país.

“Hay regiones de occidente que durante 20 años han estado básicamente abandonadas y requieren solidaridad para reactivar su economía”, indicó.

El mandatario cerró su mensaje destacando la importancia del diálogo y la cooperación entre regiones como camino para superar los conflictos y avanzar en la reconstrucción económica del país.

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