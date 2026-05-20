Cielos abiertos: Paranair pide operar con 4 vuelos por semana entre Asunción, Viru Viru y Jujuy

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora informó este miércoles que la aerolínea paraguaya Paranair pidió operar con cuatro vuelos a la semana en la ruta Asunción, Viru Viru y Jujuy. Se activarían las cinco libertades de los cielos abiertos que impulsa el Gobierno Nacional.

“Los cielos abiertos empiezan a dar resultados para Bolivia, paso a paso hacemos las cosas diferentes”, remarcó el ministro Zamora, quien trabaja en la línea del presidente Rodrigo Paz, de consolidar una política de cielos abiertos a plenitud, orientada a posicionar al país como un centro estratégico de integración regional.

El 6 de abril de 2026, Bolivia y Paraguay firmaron un Memorándum de Entendimiento de Servicios Aéreos. “Tenemos a bien solicitar autorización para operar de manera tentativa en la ruta Asunción, Viru Viru y Jujuy”, indica la diligencia que hizo llegar Paranair a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) boliviana.

Para fortalecer el comercio, el turismo y la integración entre países, consolidando al transporte aéreo como un motor clave del desarrollo económico, el ministro Zamora gestionó la firma de similares acuerdos con: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Foto: Ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora en firma de convenio para la política de cielos abiertos. MOP.

Dato

La quinta libertad del aire permite que aerolíneas extranjeras transporten pasajeros desde aeropuertos bolivianos hacia otros destinos internacionales como parte de sus rutas. MInisterio de Obras Públicas.

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