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Gobierno impulsa recuperación de BoA con llegada de nuevos motores

Los equipos serán instalados en un Boeing 737-300 y un CRJ200, como parte del plan estatal para recuperar la aerolínea.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

31/03/2026 9:59

Foto: Cargamento de motores para avión. Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.
La Paz

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Boliviana de Aviación (BoA) recibió un avión carguero con dos motores destinados a reforzar su flota, en el marco del plan de recuperación impulsado por el Gobierno nacional.

Uno de los motores será instalado en una aeronave Boeing 737-300, mientras que el segundo está destinado a reemplazar el sistema de un CRJ200, permitiendo mejorar la operatividad de ambas aeronaves.

“Con estos equipos se prevé completar hoy la instalación del motor en el Boeing CP-3019, lo que permitirá que vuelva a volar”, informaron fuentes oficiales.

El trabajo forma parte de una estrategia liderada por el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, por instrucción del presidente Rodrigo Paz, orientada a fortalecer la aerolínea estatal y optimizar sus servicios.

 

 

 

Desde el Gobierno se destacó que esta medida busca consolidar a BoA como la línea bandera del país, en el marco de una política de cielos abiertos que pretende ampliar la conectividad aérea y mejorar la competitividad del sector.

Con la reincorporación progresiva de aeronaves, BoA apunta a mejorar sus frecuencias y responder a la demanda de pasajeros a nivel nacional e internacional.

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