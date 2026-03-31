Gobierno impulsa recuperación de BoA con llegada de nuevos motores

Boliviana de Aviación (BoA) recibió un avión carguero con dos motores destinados a reforzar su flota, en el marco del plan de recuperación impulsado por el Gobierno nacional.

Uno de los motores será instalado en una aeronave Boeing 737-300, mientras que el segundo está destinado a reemplazar el sistema de un CRJ200, permitiendo mejorar la operatividad de ambas aeronaves.

“Con estos equipos se prevé completar hoy la instalación del motor en el Boeing CP-3019, lo que permitirá que vuelva a volar”, informaron fuentes oficiales.

El trabajo forma parte de una estrategia liderada por el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, por instrucción del presidente Rodrigo Paz, orientada a fortalecer la aerolínea estatal y optimizar sus servicios.

Desde el Gobierno se destacó que esta medida busca consolidar a BoA como la línea bandera del país, en el marco de una política de cielos abiertos que pretende ampliar la conectividad aérea y mejorar la competitividad del sector.

Con la reincorporación progresiva de aeronaves, BoA apunta a mejorar sus frecuencias y responder a la demanda de pasajeros a nivel nacional e internacional.

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