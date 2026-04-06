El presidente Rodrigo Paz se dirige al país este lunes en medio de una alta expectativa por posibles anuncios en materia impositiva, como parte de su política orientada a “liberar la economía”.

Durante su intervención, el mandatario se refirió al reciente Decreto Supremo 5600, al que calificó como “un ataque directo a un modelo y sistema que sostenía la ideología de la corrupción”.

“Estamos derrotando al Estado cloaca. Varios exministros ya están en la cárcel y muchos van a ir porque tienen que responder ante la justicia y ante el país. Que respondan qué hicieron con esos más de 100 millones de dólares”, afirmó.

Paz sostuvo que la contratación directa, en los últimos 20 años, se convirtió en numerosos casos en sinónimo de corrupción, afectando la capacidad de crecimiento y desarrollo del país.

“En el gobierno del MAS tenemos ejemplos interminables. El requisito para un contrato millonario sin proceso de verificación y control era ser amigo, pariente o del partido, y tenías la contratación directa para hospitales e infraestructuras multimillonarias”, señaló.

En relación con las sanciones, el presidente indicó que varios responsables de actos de corrupción ya se encuentran en la cárcel y no descartó que la cifra aumente conforme avancen las investigaciones y auditorías.

“No es un sentido de venganza, sino de justicia. Tienen que responder ante el país”, enfatizó.

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