“Ningún pecado tiene la última palabra”: mensaje de esperanza en Domingo de Resurrección

Durante la misa de Resurrección, el monseñor Estanislao Dowlaszewicz centró su homilía en el significado de la tumba vacía, la oscuridad y la resurrección de Cristo como un mensaje de esperanza y renovación para los fieles.

“Cristo vive, Cristo ha resucitado”, expresó, al destacar que la alegría de la Pascua marca el momento culminante de la fe cristiana, luego de los acontecimientos de la pasión y muerte de Jesús.

El religioso remarcó que la resurrección no es solo un hecho del pasado, sino un evento salvador que refleja el poder de Dios y confirma que “la muerte no tiene la última palabra”.

En su mensaje, evocó el relato bíblico de María Magdalena, quien acudió al sepulcro en la oscuridad de la madrugada y encontró la piedra removida, símbolo, dijo, de que la esperanza puede surgir incluso en los momentos más difíciles.

“La oscuridad simboliza el pecado, pero es también el punto donde nace la esperanza, porque la luz pronto prevalecerá”, señaló.

Asimismo, recordó la visita de los apóstoles Pedro y Juan, quienes encontraron el sepulcro vacío y las vendas en el suelo, confirmando la resurrección de Cristo.

El monseñor llamó a los fieles a reflexionar sobre las “piedras” que pueden estar presentes en la vida cotidiana, como dificultades personales, familiares o incluso el peso del pecado, y que pueden ser removidas a través de la fe.

“A veces podemos estar acostumbrados a la oscuridad, ocupados en los problemas, olvidando buscar a Cristo en nuestra vida diaria”, advirtió.

En la parte final de su homilía, instó a ver en la tumba vacía un signo de esperanza y renovación: “Que sea una señal de que hay un amor más fuerte que el pecado y la muerte”.

“La resurrección de Cristo declara que ningún pecado tiene la última palabra, que ninguna noche es definitiva y que siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo”, concluyó.

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