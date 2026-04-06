¿Bajó el dólar paralelo? Así amaneció el tipo de cambio este lunes 6 de abril en Bolivia

El dólar en el mercado paralelo boliviano registró este lunes 6 de abril una leve variación a la baja, de acuerdo con plataformas digitales que monitorean su cotización fuera del sistema financiero oficial.

Según el portal dolarboliviahoy.com, la divisa se ubica en Bs 9,32 para la compra y Bs 9,29 para la venta, mostrando un ajuste respecto a la jornada anterior.

El domingo, ese mismo sitio reportaba valores de Bs 9,33 para la compra y Bs 9,30 para la venta, lo que refleja una disminución marginal en ambas referencias.

Por su parte, bolivianblue.net, que actualiza sus datos cada 15 minutos, presenta cifras similares para este lunes: Bs 9,32 en compra y Bs 9,29 en venta.

En su último registro del domingo, el portal indicaba Bs 9,33 y Bs 9,30, respectivamente, confirmando la tendencia de leve descenso.

El mercado paralelo de divisas no está regulado dentro del sistema financiero boliviano. Sin embargo, sus valores son utilizados como referencia por ciudadanos y sectores que realizan operaciones en dólares.

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