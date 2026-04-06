Empresarios de La Paz rechazan pedido de nuevo incremento salarial

El presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, Rolando Kempff, rechazó un nuevo incremento salarial en el país y afirmó que no es viable aplicar otro ajuste en la presente gestión, en respuesta al pedido de la Central Obrera Boliviana (COB) de elevar en un 20% el haber básico.

“Como empresarios, no es posible ningún incremento adicional al que ya se ha hecho. El 20% es muy alto”, manifestó.

Cuestionan pedido de la COB

El dirigente empresarial explicó que el sector formal no puede asumir una nueva carga salarial, tomando en cuenta que una gran parte de la economía nacional es informal.

“El sector empresarial formal está entre el 13% y 14%, el resto es informal. No podemos seguir cargando al sector formal incrementos salariales”, sostuvo.

Ya hubo un ajuste salarial

Kempff recordó que en enero ya se aplicó un incremento salarial del 20% con carácter retroactivo, por lo que considera inviable un nuevo ajuste en el mismo año.

“En la historia económica del país no se hacen dos incrementos cada mes o cada 15 días”, afirmó.

Advierten impacto económico

El representante empresarial señaló que un nuevo incremento podría afectar la estabilidad del sector productivo, especialmente en un contexto donde la inflación no justificaría una segunda subida salarial.

Además, indicó que el comportamiento económico de este año deberá ser considerado en el próximo ajuste salarial.

“La inflación de este año se va a compensar en el incremento del próximo año”, explicó.

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