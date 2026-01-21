Empresariado paceño respalda la ley antibloqueos y pide frenar el “país tranca”

El empresariado paceño expresó su respaldo a la ley antibloqueos y pidió avanzar en alternativas de protesta que no paralicen el país ni perjudiquen a la población.

El presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, Rolando Kempff, afirmó que los bloqueos no pueden seguir siendo el principal mecanismo de presión social, ya que provocan graves daños económicos y afectan derechos fundamentales como la libre transitabilidad.

“No podemos trancar al país. No podemos ser un país tranca, como dice el propio presidente. Debemos buscar otras formas de manifestarnos sin bloquear y generar perjuicios”, señaló.

Kempff recordó que el sector empresarial fue uno de los primeros en plantear una ley antibloqueos, al advertir que estas medidas afectan directamente al transporte, al acceso a la salud y a la actividad productiva en general.

En ese contexto, informó que el último bloqueo impulsado por la Central Obrera Boliviana (COB) en rechazo al Decreto Supremo 5503 provocó pérdidas económicas aproximadas de 800 millones de dólares, una cifra que —dijo— golpea duramente a la economía nacional.

El dirigente empresarial pidió que el proyecto de ley sea socializado ampliamente y afirmó que, en caso de que la norma sea sometida a un referéndum, confía en que la población respaldará su aplicación.

Actualmente, el proyecto de ley antibloqueos en el Senado aprobó la conformación de una comisión mixta, que trabajará en mesas técnicas con todos los sectores involucrados para debatir el contenido de la norma. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados existen al menos tres proyectos de ley similares en análisis.

