¿Recibe el Bono Juana Azurduy? Verifique aquí si le corresponde el Bono PEPE

El beneficio arrancará este 26 de enero y se pagará de forma automática. No necesitas hacer ningún trámite nuevo: solo verifica con tu carnet si estás habilitada.

Silvia Sanchez

21/01/2026 13:06

Foto: archivo ABI
¡Atención, mamás! Si recibes el Bono Juana Azurduy, podrías acceder automáticamente al Bono PEPE, un apoyo económico creado para aliviar los gastos de las familias más vulnerables del país.

El Gobierno confirmó que el pago del Bono PEPE comenzará este lunes 26 de enero y consiste en Bs 150 mensuales durante enero, febrero y marzo, sumando un total de Bs 450.

Lo más importante: no necesitas hacer ningún trámite nuevo ni presentar documentos adicionales. La habilitación se realiza mediante el cruce de datos oficiales de los programas sociales vigentes.

¿Quiénes pueden acceder al Bono PEPE?

El beneficio está dirigido a personas que ya reciben alguno de estos bonos o rentas:

  • Madres que reciben el Bono Juana Azurduy, con niños menores de 2 años

  • Personas con discapacidad grave o muy grave

  • Adultos mayores que reciben la Renta Dignidad y no son jubilados

  • Padres, madres o tutores de estudiantes que reciben el Bono Juancito Pinto

  • Personas con discapacidad visual, registradas en el Instituto Boliviano de la Ceguera

Desde el Gobierno aclararon que el bono se entrega por grupo familiar, incluso si una persona pertenece a más de un programa.

¿Cómo saber si estás habilitada?

Puedes verificarlo de forma rápida, gratuita y segura ingresando a la página oficial de la Gestora:

👉 www.gestora.bo
Solo necesitas tu número de cédula de identidad y cualquier dispositivo con acceso a internet.

Fechas clave que debes tomar en cuenta

  • Inicio de pagos: lunes 26 de enero

  • Fecha límite para cobrar: 30 de abril

 

Si no puedes cobrar en enero, podrás hacerlo en los meses siguientes sin perder el beneficio.

El Bono PEPE busca aliviar la economía familiar, cubrir gastos básicos y evitar filas innecesarias en los bancos, gracias a un sistema automatizado de verificación.

 

