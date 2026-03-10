Dos menores bolivianos detenidos en vehículo robado en Chile; estaban por ingresar a Bolivia

Un operativo en la zona fronteriza entre Chile y Bolivia terminó con un vehículo volcado y varios detenidos, entre ellos dos menores de edad, luego de una persecución registrada en el sector de Pisiga, cerca del paso fronterizo de Colchane.

De acuerdo con reportes de Carabineros de Chile y personal militar desplegado en la zona, el automóvil circulaba en condiciones sospechosas, con las luces apagadas y las placas dobladas, por lo que se intentó detenerlo en un punto de control.

Sin embargo, el conductor no acató las órdenes de detenerse, lo que dio inicio a una persecución por caminos de tierra en el sector fronterizo.

Durante el operativo, los efectivos incluso advirtieron al conductor que detuviera el vehículo o se abriría fuego, pero el motorizado continuó su marcha hasta que el conductor perdió el control, provocando que el automóvil terminara volcado a un costado de la ruta.

Menores de edad entre los intervenidos

Tras el accidente, personal militar retuvo a los ocupantes del vehículo mientras se esperaba la llegada de efectivos policiales y personal de salud.

El informe policial reveló un dato que llamó la atención de las autoridades: los dos ocupantes del vehículo resultaron ser menores de edad.

Los adolescentes fueron puestos a disposición de la justicia chilena, que deberá determinar su situación legal dentro del proceso correspondiente.

El vehículo tenía denuncia de robo

Según el reporte de Carabineros, el automóvil tenía una denuncia de robo en la ciudad chilena de Iquique y presuntamente era trasladado hacia Bolivia cuando fue interceptado.

