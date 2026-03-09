Buses toman la ruta antigua a Cochabamba tras bloqueo en Yapacaní

Las salidas de buses desde la Terminal Bimodal hacia Cochabamba sufrieron serias afectaciones en las últimas horas debido a un bloqueo instalado por productores de arroz. La medida de presión, ubicada en el puente de Yapacaní, ha obligado a las operadoras de transporte a modificar sus rutas habituales para evitar quedar varadas.

El Tcnel. Marco Hurtado, director de Tránsito Bimodal, informó que los arroceros instalaron el punto de bloqueo a las 10:00 a.m. en busca de ser escuchados por el Gobierno.

"Por el bloqueo, los buses están saliendo por la ruta antigua", confirmó la autoridad, destacando que el paso por Yapacaní permanece interrumpido.

Pese a la alternativa vial, la situación se complica por el factor climático y el mantenimiento en tramos críticos como Angostura, Bermejo y Samaipata. Hurtado recomendó a los conductores circular con extrema precaución, ya que la época de lluvias está provocando constantes deslizamientos de tierra y derrumbes.

Alex Martínez, representante de una empresa de buses, relató que ayer enfrentaron serios inconvenientes a la altura de Bermejo, aunque la maquinaria logró limpiar la zona rápidamente.

“Nosotros siempre salimos con la orden de Tránsito; ahora solo nos están autorizando por la carretera antigua”, explicó el transportista.

La inestabilidad de las rutas es la principal preocupación del sector, especialmente tras reportarse el desborde de una quebrada que afectó un tramo de la vía vieja. Martínez advirtió que "en el momento menos pensado llueve y hay algún deslizamiento", lo que pone en riesgo la fluidez de los viajes programados.

Finalmente, Tránsito mantiene un monitoreo constante sobre el tramo entre Villamontes y Tarija para asegurar la conectividad en el sur del país. Las autoridades instan a los pasajeros a consultar el estado de las vías antes de emprender su viaje, dado que las salidas podrían suspenderse si las condiciones climáticas empeoran.

Mira la programación en Red Uno Play