Padres de familia afirman que no levantarán bloqueo en Yapacaní y choferes piden paso

Padres de familia de Yapacaní continúan con el bloqueo de la carretera de Santa Cruz a Cochabamba en demanda del desayuno escolar. Decenas de vehículos están varados en la carretera y los choferes denuncian perjuicios.

Transportistas comentaron que el bloqueo, instalado la mañana de este lunes, los sorprendió porque no había anuncio previo y esperaban que haya un cuarto intermedio. A la vez, pasajeros tuvieron que caminar varios kilómetros, cargando sus maletas, para llegar a su destino o hacer trasbordos.

En horas de la noche, los movilizados afirmaron que la medida de presión es indefinida y no habrá cuarto intermedio, tras una reunión sostenida previamente entre las juntas escolares. Se mantienen dos puntos de bloqueos instalados en ambos extremos de Yapacaní.

Los padres exigen el pago de la alimentación complementaria a la gobernación para 9.000 estudiantes de 76 unidades educativas del distrito, que abarca tres municipios. La deuda es de 1.6 millones de bolivianos, desde el año 2024. También indicaron que se masificará la protesta.

Tras conocer esta decisión, se generó un momento de tensión entre choferes y padres de familia. Los presentes empezaron a discutir por el levantamiento del bloqueo y los perjudicados piden que les dejen pasar. Se informó que efectivos policiales se dirigen a la zona del bloqueo.

