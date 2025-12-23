Municipio cruceño inicia sanciones masivas a transportistas por incumplir el servicio

El Concejo Municipal cruceño aprobó formalmente el informe presentado por el Ejecutivo, validando el estudio de costos que sustenta la tarifa transitoria de Bs 3. En este sentido, la Alcaldía inició hoy con la entrega de notificaciones contra las líneas de micros que persisten en suspender el servicio.

Pablo Pérez, Director de Transporte y Viabilidad, informó que las multas iniciales ascienden a Bs. 12.000 para quienes no retomen sus rutas de inmediato. “Ya se notificaron a 30 líneas de las más de 130. Tienen 24 horas para pagar la multa, a medida que vamos notificando se van cumpliendo los horarios. Si no pagan viene la segunda sanción, que es la revocatoria de la autorización”, enfatizó el funcionario.

Asimismo, la autoridad remarcó que el gobierno local no permitirá que la ciudadanía sea rehén de intereses sectoriales que pretenden imponer un pasaje de Bs 4 de forma arbitraria. Pérez fue tajante al señalar que las líneas que no normalicen su operación en las próximas horas perderán sus concesiones de manera definitiva.

La normativa establece que la tarifa de Bs 3 tendrá vigencia hasta el 5 de enero de 2026, periodo en el cual se contrastarán los datos con los estudios presentados por el gremio. Durante este lapso, el Ejecutivo Municipal asegura que se garantizará el equilibrio económico mediante el cruce riguroso de información técnica.

Mira la programación en Red Uno Play