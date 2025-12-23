Tras la sentencia ejecutoriada de 30 años de prisión para el autor del feminicidio de Virginia (18), nuevos y escabrosos detalles han salido a la luz, revelando una premeditación fría y perturbadora. El Fiscal de Distrito de Chuquisaca, Mauricio Nava, informó que el rastro de pruebas encontrado en la habitación del imputado, un enfermero de 27 años, demuestra que el crimen fue planificado meticulosamente.

Una planificación de 48 horas

El elemento más impactante de la investigación fue el hallazgo de una nota escrita por el agresor dos días antes del asesinato. En el manuscrito, el sujeto no solo manifestaba sus intenciones, sino que describía los pasos que seguiría para deshacerse del cuerpo.

“Se ha encontrado una nota donde el agresor planifica 48 horas antes este crimen, incluso describiendo cómo iba a hacer el desmembramiento del cuerpo”, reveló el fiscal Nava. La nota también expone el móvil del crimen, señalando que el agresor —quien era la pareja de la hermana mayor de la víctima— “quería tener relaciones sexuales con su cuñada”.

"Tengo dos personalidades"

Durante el proceso de investigación y tras su captura en la zona de Katalla Bajo, el ahora sentenciado intentó justificar su conducta criminal bajo un supuesto trastorno psicológico. En sus declaraciones ante las autoridades, el sujeto afirmó: "Yo tengo dos personalidades, una buena y una personalidad mala. Creo que en mí ha actuado la personalidad mala".

Ante estas afirmaciones y los hallazgos en su habitación —donde se encontraron libros de anatomía humana y apuntes técnicos—, la fiscalía ordenó peritajes especializados. “Va a ser sometido a algunas pericias psiquiátricas para poder tener en cuenta el grado que él tenía respecto a las manifestaciones que ha hecho en las notas”, añadió el fiscal.

Evidencia irrefutable: El "kit" del crimen

El Ministerio Público logró cerrar el caso en menos de 48 horas gracias a la contundencia de las pruebas materiales. Debajo del colchón del feminicida no solo estaba la nota de planificación, sino también una sierra mecánica oculta, utilizada para el desmembramiento.

A pesar de que el agresor intentó borrar las huellas lavando su ropa, las pericias científicas fueron determinantes: “A partir de la pericia de quimioluminiscencia y luminol, se han encontrado manchas incluso en sus tenis”, explicó Nava. Cámaras de seguridad también confirmaron que Virginia ingresó al domicilio del agresor y nunca salió por sus propios medios; solo se vio al imputado retirando mochilas y bolsas negras alrededor de las 7 de la noche.

El sujeto ya se encuentra cumpliendo su condena en la cárcel de San Roque. Este hecho, que ha conmocionado al país por su extrema crueldad, deja un precedente de celeridad judicial en casos de violencia extrema en el departamento de Chuquisaca.

