Ministro Zamora: el feriado del 26 de diciembre permitirá reactivar turismo y economía

Tras la confirmación del feriado nacional para este viernes 26 de diciembre, el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda Social, Mauricio Zamora, respaldó la determinación gubernamental, calificándola como una estrategia clave para la reactivación económica y el sector turístico.

"Me parece una medida de lo más inteligente; justo cae viernes y es un puente para que la población aproveche y aporta mucho al turismo. Si fuera un día normal, la gente tendría que retornar al tema laboral", señaló la autoridad, destacando que la continuidad del descanso desde el jueves 25 permitirá un flujo mayor de viajeros hacia distintos destinos del país.

El "ahorro" que financiará carreteras

Más allá del descanso, Zamora vinculó los beneficios de las recientes políticas económicas del Gobierno con la posibilidad de atender emergencias viales. El ministro utilizó como ejemplo la crítica situación de las carreteras en los Valles Cruceños, afectadas por desastres naturales y el alto costo de mantenimiento.

"Yo empecé la reunión con los transportistas con un cuadro donde muestro el presupuesto que tengo que invertir con la ABC en los Valles Cruceños, de 158 millones de bolivianos. Esa platita no hay", confesó Zamora con sinceridad. Sin embargo, explicó que el nuevo decreto 5503 —al que él prefiere llamar una "realidad"— genera un ahorro estatal de aproximadamente 10 millones de dólares diarios.

"Con dos días (de ahorro) yo puedo atender esta demanda en los Valles Cruceños que está realmente grave, donde hay turismo. La gente va a Samaipata y tenemos el camino en mal estado por el tema de los desastres. Más allá de lo que yo quiera, no hay dinero. Entonces, esta realidad que hemos hecho va a ayudar en todo esto", puntualizó.

Impulso a destinos turísticos

El ministro enfatizó que el feriado del 26 de diciembre es una oportunidad para que la población visite lugares como Samaipata, pero subrayó que para ello es vital contar con recursos para mejorar las rutas. Según Zamora, el decreto actual permite obtener esos fondos de manera eficiente.

"La población tiene que saber que este decreto es muy beneficioso", remarcó la autoridad, reafirmando que el equipo ministerial trabaja para que la logística y el transporte estén garantizados durante el fin de semana largo que se avecina.

