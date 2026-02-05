YPFB detecta gasolina contaminada en dos de sus plantas; investiga 'mano negra'

La problemática por la mala calidad de la gasolina en Bolivia continúa generando preocupación entre los conductores, luego de que se registraran afectaciones en vehículos. Esta situación se ha centrado principalmente en las ciudades de Trinidad, Santa Cruz y Oruro, según lo informado por el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly.

En contacto con el programa Que No Me Pierda, Akly aseguró que “lo que hemos podido investigar hasta el momento es que la provisión de meses pasados venía acumulando goma dentro de los tanques, proveniente de gasolina de mala calidad”.

Asimismo, aclaró que los residuos presentes no se generan en los tanques, sino que se acumulan por la importación de combustibles anteriores.

“Estos tanques vienen operando por décadas y se han gestionado con diferentes calidades de gasolina, por eso se han sedimentado residuos en la base de los tanques”.

El presidente Akly explicó que Bolivia cuenta con 16 plantas de YPFB, cada una con varios tanques de almacenamiento que van de 5 a 15 unidades por planta.

“De estas 16 plantas, solo dos han presentado problemas puntuales: una en Santa Cruz y otra en Oruro. Esto muestra que el problema no es generalizado, sino que se ha concentrado en ciertos tanques donde se acumuló goma proveniente de gasolina de mala calidad de meses anteriores”, detalló.

Los vehículos afectados son aproximadamente 2.000 automotores a nivel nacional, de un parque automotor de más de 3 millones de vehículos. Akly subrayó que la contaminación se ha concentrado en estas dos plantas, las cuales abastecen principalmente a sus zonas de influencia.

“Al haber identificado estos tanques y separarlos del sistema, toda la gasolina que llega ahora cumple con los estándares de calidad, por lo que la población puede cargar combustible con tranquilidad”, indicó.

Sobre las posibles responsabilidades, el presidente de YPFB reconoció la existencia de lo que denominó “mano negra” dentro de la estructura heredada de la anterior gestión.

“No descartamos nada. Estamos haciendo todas las investigaciones para llegar al fondo de esto, estimamos que puede haber gente que conocía esta situación dentro de YPFB”, afirmó.

Además, detalló que se han desvinculado 360 funcionarios como parte de la reestructuración y de las investigaciones en curso.

Finalmente, sobre los controles y laboratorios, Akly anunció que se están solicitando certificaciones internacionales para garantizar la calidad del combustible en todas las etapas de la cadena, desde las plantas de almacenamiento hasta los surtidores.

“Queremos dar certeza a la población de que los productos que consumen son de máxima calidad”, concluyó.

