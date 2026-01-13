Caso Botrading: advierten que se activará sello rojo si Dorgathen no se presenta ante la justicia este miércoles

El exgerente de YPFB fue citado para este miércoles 14 de enero en La Paz; su inasistencia podría derivar en una notificación a Interpol.

En el marco del caso Botrading, la justicia citó de manera presencial al exgerente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, para este miércoles 14 de enero a las 10:00 de la mañana, en la ciudad de La Paz. De no presentarse, se activaría el sello rojo de Interpol.

Dorgathen fue notificado por la Fiscalía para asistir a su audiencia de medidas cautelares, dentro del proceso de investigación por presuntas irregularidades en la importación de carburantes, vinculadas al caso Botrading.

El abogado Curmi Rocha explicó que la inasistencia del sindicado habilitaría a la Fiscalía a iniciar el procedimiento para la activación del sello rojo, mecanismo que permite la búsqueda internacional de una persona requerida por la justicia.

El caso Botrading investiga presuntas anomalías en la gestión y contratación para la importación de combustibles, un proceso que mantiene bajo investigación a las exautoridades del sector hidrocarburos.

