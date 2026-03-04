Óscar Sogliano propone orden y modernización en la ciudad de La Paz

El politólogo y actual concejal paceño Óscar Sogliano, de la agrupación APB Súmate, estuvo en Uno Decide para mostrar sus propuestas a la alcaldía de La Paz con el objetivo de recuperar el orden, la planificación y la autoridad en el municipio.

El candidato señaló que la ciudad ha perdido su esencia debido al desorden, la falta de control municipal y la burocracia.

Sogliano indicó que uno de sus principales ejes de gestión será reordenar el transporte público, el comercio en vía pública y la planificación urbana, además de fortalecer la presencia de la autoridad municipal en las calles.

“Debemos recuperar el orden, la planificación y la cercanía con la gente para resolver los problemas estructurales de la ciudad”, manifestó.

El candidato también planteó la desburocratización del gobierno municipal mediante la digitalización de trámites como licencias de funcionamiento, catastro y permisos de construcción, que podrían realizarse desde el teléfono celular para facilitar la actividad económica.

Asimismo, el candidato aseguró que impulsará políticas para mejorar la salud y la educación municipal, recuperar parques, plazas y campos deportivos, además de promover una política integral para el cuidado de animales.

En el ámbito económico, Sogliano también mencionó la necesidad de controlar el peso y precio de productos en los mercados, así como evitar la especulación en la canasta familiar.

Finalmente, el candidato afirmó que cuenta con más de 18 años de experiencia en gestión pública, tiempo en el que asegura haber recorrido todos los macrodistritos de la ciudad, lo que le permite conocer las principales necesidades de los barrios paceños.

“Quiero ser alcalde porque amo profundamente esta ciudad y creo que es momento de recuperar su esencia y devolverle orden, dignidad y desarrollo”, concluyó.

