BCB habilita app móvil para verificar la validez de billetes de la serie B: así funciona

Luego del accidente del avión Hércules C-130 en la ciudad de El Alto, que transportaba billetes de Bs 10, Bs 20 y Bs 50 de la serie B, posteriormente invalidados, el Banco Central de Bolivia (BCB) activó una aplicación móvil y una plataforma web para que la población pueda verificar la validez de estos billetes de manera rápida y sencilla.

Aplicación “Billetes Bolivia”

Además de la plataforma web que ya estaba habilitado desde el fin de semana, el ente emisor puso a disposición la aplicación oficial “Billetes Bolivia”, disponible para dispositivos Android y iOS.

La app ofrece dos modalidades de verificación:

1. Ingreso manual

El usuario selecciona el corte, escribe el número de serie y presiona “Verificar”. Si el billete es válido, aparece el mensaje “No observado”.

2. Escaneo con cámara

Basta con enfocar el número de serie del billete con la cámara del dispositivo y, de inmediato, el sistema muestra un mensaje en verde con la palabra “Válido” si no corresponde a los billetes observados tras el accidente.

Asimismo, sigue disponible el verificador digital web al que se puede acceder ingresando a la página www.bcb.gob.bo.

Medida para dar certidumbre

La habilitación de estas herramientas digitales busca brindar tranquilidad a comerciantes, transportistas y ciudadanía en general, permitiendo comprobar en segundos si un billete puede seguir circulando.

El BCB recomendó a la población utilizar únicamente los canales oficiales de verificación y, ante cualquier duda, acudir a las oficinas de la entidad financiera.

Mira la programación en Red Uno Play