Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) presentó el Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC), una plataforma digital diseñada para que los usuarios puedan reportar daños en sus vehículos presuntamente ocasionados por gasolina desestabilizada y gestionar la compensación correspondiente.

A continuación, le explicamos cómo funciona.

¿Qué es el SREC?

Es un sistema digital que permite registrar y evaluar, de manera técnica y transparente, los casos de vehículos que hayan sufrido daños relacionados con el uso de combustible observado.

Su objetivo es ordenar los reclamos y garantizar un proceso claro y documentado.

¿Para qué sirve?

El SREC permite:

Registrar el caso del usuario.

Validar la información con bases de datos oficiales.

Evaluar técnicamente los daños.

Definir y gestionar la compensación correspondiente.

Todo el proceso queda respaldado digitalmente.

¿Cómo se clasifican los daños?

Los casos se dividen en tres categorías:

Leves

Se resuelven mediante declaración jurada, finiquito digital y pago directo.

Medios y graves

Requieren evaluación técnica adicional por parte de peritos, para garantizar un análisis objetivo antes de definir la compensación.

¿Cómo se valida la información?

El sistema cruza datos con registros oficiales como:

B-SISA

RUAT

SEGIP

SOAT

Esto permite verificar la titularidad del vehículo y confirmar la carga de combustible durante el periodo observado.

¿Cómo acceder al SREC?

YPFB habilitará dos canales principales:

WhatsApp: será la vía principal para registrar casos, incluso desde zonas rurales y sin necesidad de descargar aplicaciones.

Centro de Atención al Usuario: número telefónico para orientación durante todo el proceso.

Los contactos oficiales serán anunciados en los próximos días.

¿Qué documentos se necesitan?

Para gestionar la compensación se debe presentar:

RUAT y cédula de identidad

Número de celular

SOAT vigente

Cuenta bancaria y nombre del banco

Detalle de daños (recibos, facturas, fotografías, informes técnicos)

Declaración jurada

Finiquito de liquidación

¿Cómo se realiza el pago?

Una vez que el caso es evaluado y validado por el seguro, el pago se deposita directamente en la cuenta bancaria registrada por el usuario.

Los casos especiales serán analizados de forma individual.

¿Por qué es importante el SREC?

El sistema busca:

Reducir tiempos de respuesta.

Evitar fraudes y reclamos indebidos.

Garantizar trazabilidad digital y firma electrónica.

Asegurar control técnico y financiero en tiempo real.

Con el SREC, YPFB apunta a ofrecer un mecanismo estandarizado y transparente para proteger a los usuarios y al sector transporte frente a contingencias asociadas al combustible.

