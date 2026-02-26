Panificadores evalúan oferta de Emapa para devolver saldos de harina subvencionada

El gerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Sergio Siles, informó que la entidad propuso la devolución de 16 millones de bolivianos en efectivo a panificadores por saldos pendientes de la subvención a la harina correspondiente a septiembre.

“Nuestro planteamiento es hacer la devolución en efectivo. Será prácticamente inmediata y no se realizará a Conapabol ni a las federaciones, sino a cada uno de los panificadores”, explicó la autoridad.

La propuesta fue presentada en una reunión con representantes de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia (Conapabol), que agrupa a afiliados de La Paz, El Alto, Oruro, Cochabamba, Potosí y Sucre.

Revisión técnica y montos conciliados

Siles recordó que, dentro del modelo de subvención, los panificadores realizaban depósitos a Emapa para acceder a harina subvencionada. Sin embargo, en septiembre —según el sector— no se habría concretado la entrega del producto pese a los pagos efectuados.

Ante esta situación, se instalaron mesas técnicas para revisar documentación y conciliar montos. Como resultado, Emapa planteó la devolución de Bs 16 millones, equivalentes a 148.000 quintales de harina, que beneficiarían a 1.884 afiliados.

“Es un planteamiento concreto y firme para devolver estos saldos en dinero”, sostuvo el gerente.

La estatal descartó devolver el monto en insumos, como solicitó parte del sector, y ratificó que el reembolso será únicamente en efectivo. El desembolso está previsto en un plazo máximo de 30 días hábiles.

Asimismo, enfatizó que el pago se realizará directamente a cada beneficiario y no a las federaciones.

Nueva reunión y antecedentes

Ambas partes acordaron fijar una nueva reunión para el 11 de marzo, fecha en la que el sector panificador presentará una contrapropuesta.

“Nos hemos dado un tiempo hasta el 11 de marzo para que puedan hacer llegar su planteamiento y cerrar de una vez este tema, pensando ya en un nuevo modelo de fortalecimiento al sector”, señaló Siles.

En diciembre de 2025, panificadores se movilizaron en la ciudad de La Paz exigiendo la devolución de los montos depositados por al menos 180.000 bolsas de harina subvencionada correspondientes a septiembre.

El desenlace de la negociación será clave para evitar nuevas protestas y redefinir el esquema de apoyo estatal al sector panificador.

