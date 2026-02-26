Proponen incluir a animales en el SOAT y endurecer sanciones por maltrato

La diputada Cielo Berríos, de Alianza Libre, presentó este miércoles un proyecto de ley que busca fortalecer la protección de los animales, incorporar su cobertura en el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y endurecer las sanciones contra quienes cometan actos de crueldad y biocidio.

La propuesta, denominada “Por la dignidad y justicia de los que no tienen voz”, tiene como objetivo establecer mecanismos de prevención, protección, atención y sanción para precautelar los derechos de los animales víctimas de violencia.

“Este proyecto tiene por objeto establecer y fortalecer mecanismos de prevención, protección, atención y sanción destinados a precautelar los derechos de los animales, víctimas de actos de crueldad y biocidio”, explicó la legisladora.

Uno de los principales ejes de la iniciativa es la creación de un registro nacional de agresores, que impedirá a las personas sancionadas asumir la custodia de animales hasta que presenten una certificación psicológica que garantice su idoneidad.

Asimismo, el proyecto plantea modificaciones a la Ley 700 para agravar las penas contra quienes incurran en delitos de maltrato y biocidio, con el fin de reforzar la normativa vigente y garantizar sanciones más severas.

Otro aspecto relevante es la inclusión de animales víctimas de accidentes de tránsito dentro de la cobertura del SOAT, lo que permitirá asegurar su atención médica oportuna tras sufrir siniestros viales.

La propuesta también contempla que niñas, niños y adolescentes que presencien actos de crueldad animal sean considerados víctimas de violencia, para que reciban apoyo psicológico y asistencia estatal. El proyecto fue elaborado por la Brigada Parlamentaria de Chuquisaca en coordinación con organizaciones de protección animal.

Mira la programación en Red Uno Play