Santa Cruz de la Sierra celebra 465 años de fundación con iza de bandera

Este 26 de febrero, Santa Cruz de la Sierra conmemora con orgullo los 465 años de su fundación ocurrida en 1561. El acto central consistirá en una solemne iza de la bandera en la Plaza Ñuflo de Chaves, marcando el inicio de los festejos oficiales.

Sarita Mansilla, secretaria de Cultura y Turismo, destacó que este evento representa el nacimiento y el bautizo de la identidad cruceña. “cuando hablo de fundar, que es como un bautizo, cuando nace una persona lo primero que se le pone es el nombre. Entonces desde ahí ya empezamos a forjar nuestra identidad”, señaló la autoridad sobre el legado de Ñuflo de Chaves.

La cita cívica está programada para las 07:00 a.m. en la también conocida como Plaza del Cementerio. Mansilla adelantó que se vivirá un acto simbólico y emotivo donde los ciudadanos podrán celebrar juntos el día de su tierra.

Además de los actos protocolares, en días anteriores la agenda cultural incluyó la obra teatral La emancipación y recorridos guiados por casonas bicentenarias. Espacios como El Altillo Beni permanecen abiertos para delegaciones que deseen explorar la historia viva de la ciudad.

El municipio invita a colegios y grupos a solicitar estos recorridos históricos liderados por expertos en la materia. “A la cabeza del antropólogo Mario Arrien pueden asistir y les va a encantar”, concluyó la secretaria Mansilla.

