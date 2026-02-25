El Alto: Denuncian que 8 de 12 ambulancias quedan fuera de servicio por gasolina defectuosa

La Secretaría de Salud del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto declaró una situación de emergencia luego de que ocho de las doce ambulancias recientemente adquiridas quedaran fuera de servicio, presuntamente por el uso de gasolina defectuosa.

De acuerdo con el reporte preliminar, las fallas mecánicas se presentaron en la mayoría de las unidades nuevas, lo que obligó a suspender su funcionamiento mientras se evalúa la gravedad de los daños y el costo que demandarán las reparaciones.

Esta situación afecta directamente la atención oportuna de pacientes en centros de salud de primer nivel, así como en hospitales que dependen del traslado inmediato en casos de emergencia.

El servicio de ambulancias es administrado por el Sistema de Urgencias y Emergencias Médicas (SUMA), que opera las 24 horas del día y brinda cobertura en cinco redes de salud y cuatro hospitales de la ciudad. La población puede solicitar este servicio a través de la línea gratuita 161.

Entre los centros que más requieren este apoyo se encuentran el Hospital Boliviano Holandés, ubicado en Ciudad Satélite, y el Hospital Corea, en el sector camino a Viacha, donde el traslado oportuno de pacientes es fundamental.

Las autoridades municipales anunciaron que continúan con la evaluación técnica de los motorizados y no descartan asumir acciones para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

