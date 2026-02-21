El Alto: Candidato Pablo Callisaya propone una ciudad digital

Rumbo a las Elecciones Subnacionales 2026 en el sector, en 'Conociendo al candidato' de la Red Uno, se presentó al candidato del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Pablo Callisaya, quien propone cuatro pilares para desarrollar su plan en la Alcaldía de El Alto.

El candidato que migró desde la provincia Camacho realizó estudios de posgrado, tres diplomados y una maestría. Con 38 años de edad, es padre de dos niños.

Estos son los cuatro pilares en su plan de gobierno:

Salud

Dentro de su plan se encuentra poder modernizar la salud en los hospitales de primer y segundo nivel, que las fichas para ser atendidos sean de forma virtual y con reservas, para evitar perder el tiempo a los pacientes.

Otra propuesta en el área de salud va a ser la construcción de un hospital de segundo nivel para los gremiales. Y la compra de 200 equipos que puedan brindar el servicio de hemodiálisis.

Educación

Se plantea crear una biblioteca virtual con acceso gratuito para todos los estudiantes en los distintos niveles. Plantea revolucionar el desayuno escolar con alimentos que sean nutritivos para los estudiantes.

Promete que cada unidad educativa contará con el servicio de un trabajador social y un psicólogo para atender a los niños y adolescentes para evitar la deserción estudiantil.

Seguridad ciudadana

Se implementará una aplicación para el celular donde se podrá monitorear o denunciar cualquier hecho de delincuencia o violencia.

Manejo de la basura

La propuesta de Callisaya es industrializar la basura para generar recursos y, además, evitar pagar a una empresa tercerizada que haga esta tarea.

Finalmente, Callisaya anunció que si llega a ser alcalde, realizará una auditoría a todas las exautoridades para acabar con la corrupción al interior del municipio.

