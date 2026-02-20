Defensa de Aramayo pide ejecutar orden de aprehensión contra Nemesia Achacollo

La defensa del fallecido exdirector del Fondo Indígena, Marco Aramayo, pidió que se ejecute de inmediato la orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General del Estado contra la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en el manejo de recursos del Fondo Indígena.

La orden fue dispuesta luego de que la exautoridad no se presentara por segunda vez a su declaración informativa ante la Fiscalía de La Paz, alegando problemas de salud. El Ministerio Público señaló que la medida busca garantizar su comparecencia en el proceso.

El abogado de Aramayo, Joel Lara, demandó que la Policía y la Fiscalía actúen de manera coordinada para hacer efectiva la aprehensión.

“Sabemos el poder que tiene Nemesia Achacollo, tanto económico como las influencias políticas que ha dejado en su trayecto”, afirmó el jurista, al expresar su preocupación por una posible dilación en la ejecución de la medida.

Lara recordó además el prolongado proceso judicial que enfrentó Aramayo, quien habría pasado por 91 fiscales y 84 jueces.

“Hubo un dominó judicial”, sostuvo, al cuestionar decisiones que, en su criterio, afectaron al exdirector del Fondo Indígena mientras cumplía detención preventiva.

El abogado también mencionó que el caso implicó un presunto daño económico al Estado que superaría los 200 millones de dólares, además de recursos que habrían sido manejados por más de 4 mil dirigentes sindicales en cuentas privadas.

La voz de la familia

En ese contexto, la familia de Aramayo manifestó su expectativa de que la orden fiscal no quede sin efecto y que se garantice la presencia de la exministra ante la justicia.

Marco Aramayo hijo señaló que Achacollo se encuentra en el país y cuestionó que aún no se haya concretado la aprehensión.

Para la defensa y los familiares, la ejecución de la orden representa un paso clave en un proceso que consideran emblemático dentro de los casos de presunta corrupción vinculados al Fondo Indígena.

