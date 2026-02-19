Emiten orden de aprehensión contra Nemesia Achacollo

La Fiscalía General del Estado emitió este jueves una orden de aprehensión contra la exministra de Desarrollo Rural de Evo Morales, Nemesia Achacollo, en el marco de la investigación por el caso del Fondo Indígena.

La disposición fue emitida para que declare en calidad de sindicada, como parte de las actuaciones procesales que se desarrollan dentro de este proceso, considerado uno de los casos de presunta corrupción más relevantes de los últimos años.

Achacollo ejerció funciones durante el gobierno del expresidente Morales y es investigada por su presunta vinculación con el manejo irregular de recursos del Fondo Indígena, entidad creada para financiar proyectos productivos en beneficio de sectores campesinos e indígenas.

La investigación contra la exautoridad es por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y uso indebido de influencias.

Por el mismo caso, el expresidente Luis Arce y la exdiputada Lidia Patty se encuentran recluidos en centros penitenciarios.

