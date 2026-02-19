¿Baja el dólar paralelo? Así cotiza este jueves 19 de febrero en Bolivia

El dólar en el mercado paralelo registra este jueves un leve descenso en su cotización de venta, según datos de plataformas digitales que monitorean este segmento.

De acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com, la divisa se cotiza en Bs 9,13 para la compra y Bs 9,08 para la venta, lo que representa una ligera baja frente a la jornada anterior.

El martes, el mismo sitio reportaba Bs 9,14 para la compra y Bs 9,09 para la venta al cierre nocturno. La variación refleja un ajuste marginal en la oferta del mercado informal.

Por su parte, bolivianblue.net, que actualiza sus cifras cada 15 minutos, informa valores de Bs 9,13 para la compra y Bs 9,08 para la venta. En la jornada previa había cerrado en Bs 9,12 y Bs 9,09, respectivamente.

Aunque el mercado paralelo no forma parte del sistema financiero oficial, sus referencias son utilizadas por ciudadanos y sectores que realizan transacciones en dólares, en un contexto marcado por la dinámica diaria de oferta y demanda.

