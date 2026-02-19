La justicia citó a Johnny Fernández por pavimento no ejecutado

El candidato a la Alcaldía de Santa Cruz, Manuel Saavedra, se pronunció este miércoles sobre la citación que pesa contra el alcalde Johnny Fernández, quien deberá presentarse a declarar por presuntas irregularidades en proyectos de pavimentación ejecutados en distintas zonas de la ciudad.

Según explicó Saavedra, tanto el alcalde como el secretario de Obras Públicas fueron convocados por el Ministerio Público en el marco de una investigación basada en un informe de la Contraloría que advierte un posible daño económico de aproximadamente 6 millones de bolivianos.

“Han sido citados por una denuncia que presentamos hace algún tiempo. Aquí están las citaciones. Se trata de 11 proyectos por un valor de 160 millones de bolivianos, donde existiría un presunto daño económico”, manifestó el candidato.

De acuerdo con la denuncia, las observaciones se refieren a obras de pavimentación que habrían sido canceladas en su totalidad, pero que no contarían con el total del pavimento ejecutado en campo.

“Un pavimento que se pagó, pero que no está. Y eso no lo decimos nosotros, lo dice la Contraloría”, enfatizó Saavedra, señalando que el informe técnico es la base de la investigación en curso.

La declaración del alcalde está prevista para las 17:15 de este jueves en la unidad anticorrupción del Ministerio Público, donde deberá comparecer en calidad de investigado.

Por su parte, el alcalde Jhonny Fernández señaló que el concejal estaría distorsionando la información real y oficial que se tiene respecto a la denuncia.

“Se denunció que hay 16 proyectos que no se han realizado, que no se han pagado y que hay daño económico, y no es así; según la denuncia, habría un faltante de un kilómetro, pero la verdad es que nosotros no pagamos si no verificamos que todo esté bien”, afirmó el burgomaestre.

