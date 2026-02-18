[VIDEO] Intentó secuestrar a una niña en pleno supermercado y la menor resultó herida tras forcejeo

Momentos de tensión y alarma se vivieron en la ciudad de Bérgamo, en el norte de Italia, cuando un hombre intentó secuestrar a una niña de un año que salía de un supermercado junto a su familia.

De acuerdo con fuentes de la Polizia di Stato, el sospechoso se abalanzó repentinamente sobre la menor y la tomó de las piernas con la aparente intención de arrancarla de los brazos de su madre. La mujer se resistió y pidió ayuda a gritos, mientras se producía un forcejeo que generó pánico entre los presentes.

La rápida intervención del padre de la niña, junto con personal de seguridad y varios clientes del establecimiento, permitió reducir al agresor y retenerlo hasta la llegada de los agentes policiales, quienes procedieron a su detención en el lugar.

Como consecuencia del violento forcejeo, la menor fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario, donde los médicos confirmaron que sufrió una fractura de fémur. Además de la lesión física, la familia recibe acompañamiento por las posibles secuelas emocionales derivadas del episodio.

Las cámaras de seguridad del supermercado captaron el momento del ataque, imágenes que ahora forman parte de la investigación judicial. Según el diario La Stampa, el detenido es un hombre de nacionalidad rumana, en situación de calle y sin antecedentes penales.

La Fiscalía lo imputó por tentativa de secuestro agravado por tratarse de una menor de edad y lesiones personales agravadas. El acusado permanece bajo custodia mientras avanzan las diligencias judiciales.

A continuación, el video:

Mira la programación en Red Uno Play