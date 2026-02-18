TEMAS DE HOY:
Economía

¿Tu bono PEPE cayó en feriado? Esto debes hacer para cobrarlo

Si tu fecha de cobro coincidió con Carnaval u otro feriado, el pago del bono PEPE se traslada automáticamente al siguiente día hábil.

Silvia Sanchez

18/02/2026 8:47

Pasó Carnaval, llega tu bono: fechas y pasos para cobrar. Foto referencial Bolivia Energía Libre.
Bolivia

Escuchar esta nota

Tras el feriado largo de Carnaval, varios beneficiarios del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) consultan qué deben hacer para recibir el bono si su fecha de pago coincidió con un día no laborable.

Las autoridades informaron que ningún beneficiario pierde el bono si el cobro cayó en sábado, domingo o feriado. En estos casos, el pago se traslada automáticamente al siguiente día hábil, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

¿Qué debes hacer para cobrar?

Para recibir el beneficio solo necesitas:

  • Presentar tu carnet de identidad vigente

  • Acudir a una entidad financiera habilitada

  • Esperar el siguiente día hábil si tu fecha coincidió con feriado

No es necesario inscribirse nuevamente en el programa.

¿Quiénes reciben el bono PEPE?

El programa está dirigido a familias registradas en bases de datos sociales del Estado, entre ellas:

  • Mujeres beneficiarias del Bono Juana Azurduy

  • Personas con discapacidad visual o discapacidad grave registradas en el sistema oficial

  • Madres, padres o tutores de estudiantes de unidades educativas fiscales y de convenio

El beneficio consiste en Bs 150 mensuales por tres meses consecutivos, hasta completar Bs 450.

Avance del pago

Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, hasta el 16 de febrero de 2026 se reporta:

  • 21,9% de avance nacional

  • Más de 458.000 beneficiarios que ya cobraron

  • Recursos provenientes del Tesoro General de la Nación (TGN) y financiamiento externo

  • Sin uso de aportes jubilatorios

Canales de consulta

Para verificar si estás habilitado puedes comunicarte a:

Las autoridades recomiendan acudir únicamente a canales oficiales para evitar desinformación y verificar con anticipación el estado del beneficio.

