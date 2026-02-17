Señal positiva para la economía: baja el riesgo país en Bolivia a 485 puntos

El indicador bajó por primera vez en años por debajo de los 500 puntos, impulsado por mejores expectativas financieras y mayor apertura a los mercados internacionales, aunque expertos advierten que la mejora aún es frágil.

El riesgo país de Bolivia descendió a 485 puntos básicos, ubicándose por debajo de la barrera de los 500 puntos, en un contexto de mejores expectativas económicas y mayor confianza de los mercados internacionales en el rumbo financiero del país.

Este indicador, elaborado por el banco de inversión JPMorgan, refleja la percepción de los inversionistas sobre la capacidad de un país para cumplir con sus obligaciones financieras. La reducción representa un cambio significativo frente a los niveles cercanos a los 2.000 puntos registrados a mediados de 2025.

Según el economista Luis Fernando Romero Torrejón, la mejora responde a una reducción de los escenarios de riesgo inmediato, una percepción más pragmática frente a los acreedores y un contexto político que los mercados consideran menos incierto. Esta caída permite disminuir la probabilidad de una crisis financiera en el corto plazo y mejora la capacidad del país para negociar financiamiento externo.

El descenso del indicador también se produce en medio de la apertura económica impulsada por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira, que busca restablecer la relación con los mercados globales y facilitar el retorno de Bolivia al crédito internacional, por organismos multilaterales.

No obstante, pese a la mejora, Bolivia mantiene el segundo riesgo país más alto de América Latina, solo por detrás de Argentina. Los analistas advierten que el financiamiento externo sigue siendo costoso y que el descenso del indicador aún no se sustenta plenamente en reformas estructurales profundas.

En el ámbito internacional, organismos multilaterales comenzaron a mostrar respaldo al país. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) comprometió un paquete financiero de $us 4.500 millones, parte de los cuales será destinado al sector privado, mientras la agencia Fitch Ratings elevó la calificación crediticia de Bolivia a CCC, reduciendo el riesgo de incumplimiento.

Ministro de Economía y Finanzas Públicas

Desde la cartera de Economía su titular el ministro José Gabriel Espinoza resaltó que este logro se realizó en tres meses, lo que por ejemplo a la Argentina le tomó más de dos años y medio de gestión.

Proyecciones de Crecimiento Banco Mundial

El Banco Mundial proyecta una contracción del Producto Interno Bruto de Bolivia (PIB) del 1,1% en 2026 y del 1,5% en 2027, lo que refleja que, pese a la mejora en la percepción financiera, la economía aún enfrenta un escenario complejo que requerirá medidas económicas sostenibles.

