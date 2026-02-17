“Me quedé dormido”: impactante testimonio del conductor que atropelló y mató a una joven

La investigación por la muerte de Eugenia Carril, la joven de 18 años hallada sin vida en una zanja en el barrio Villa Elvira, sumó este lunes una declaración clave.

El principal acusado, Julio Cornelio Guerra Torres, de 41 años, declaró ante la fiscalía y dio su versión del hecho que conmocionó a La Plata.

“Me quedé dormido”, fue su frase más fuerte ante los investigadores.

“Estaba muy cansado y cabeceé”

Según su testimonio, el acusado regresaba a su casa tras una larga jornada laboral colocando revestimientos. Mientras conducía por la zona de calle 96, admitió que “cabeceó una o dos veces” al volante.

En ese momento, sintió un fuerte impacto.

Guerra Torres afirmó que entró en pánico al creer que alguien le había arrojado un objeto para robarle, por lo que decidió continuar su marcha tocando bocina hasta llegar a su domicilio.

“No me detuve por miedo”, sostuvo.

Indicó además que recién al día siguiente, al observar los daños en su vehículo, tomó real dimensión de lo ocurrido. Entonces, contactó a una abogada y se presentó ante la Justicia.

Avanza la investigación y se complica su situación

Fuentes judiciales informaron que la fiscalía continúa con peritajes, análisis técnicos y toma de testimonios para reconstruir con precisión la mecánica del siniestro y determinar la responsabilidad penal.

Uno de los puntos centrales es esclarecer por qué el conductor no se detuvo a auxiliar a la víctima.

Desde la defensa de la familia, el abogado Fabián Musto afirmó que el acusado:

“No pudo responder con claridad ninguna de las preguntas”.

Y advirtió que su situación procesal es “muy delicada”.

Tras la indagatoria, el juez de Garantías Juan Pablo Masi ordenó su detención por homicidio culposo agravado por abandono de persona.

Cámaras, allanamiento y pruebas clave

De acuerdo con la investigación, Eugenia caminaba por la zona cuando fue embestida por un vehículo que circulaba en el mismo sentido. Tras el impacto, el conductor se dio a la fuga sin pedir ayuda.

Las cámaras de seguridad privadas y municipales permitieron:

Reconstruir la secuencia

Identificar el recorrido del auto

Ubicar el vehículo involucrado

Vincular al acusado con el hecho

El automóvil fue hallado en un domicilio de Villa Elvira y quedó secuestrado para pericias técnicas.

Además, el juzgado convalidó el allanamiento en la vivienda del imputado y ratificó la incautación del rodado.

Dolor, indignación y pedido de justicia

El caso generó una fuerte conmoción en la comunidad. Familiares, amigos y vecinos reclaman justicia y cuestionan la conducta del acusado tras el impacto.

Mientras tanto, la fiscalía aguarda los resultados finales de las pericias para definir la acusación y el futuro judicial del imputado.

