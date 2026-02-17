Estos fueron los mensajes que publicó el político brasileño antes de asesinar a sus hijos

Thales Machado, secretario de gobierno en Itumbiara, construyó una imagen pública basada en el compromiso social y la protección de los ciudadanos. Pocos días antes del crimen, el funcionario reiteraba en sus redes oficiales: “Creo en cuidar a la gente y en mi compromiso de protegerlos siempre”.

Su ascenso en la administración municipal contaba con el respaldo directo de su suegro y actual alcalde, Dione Araújo.

Entre sus publicaciones técnicas, Machado solía intercalar fotografías con sus hijos de 8 y 12 años, a quienes dedicaba constantes mensajes de amor y ternura.

La fachada de bienestar se desmoronó cuando el ingeniero y administrador cambió drásticamente su narrativa para difundir una escalofriante confesión. En el mensaje final sobre el asesinato de los menores, el político justificó el acto llamándolos “ángeles” que se unirían a él en la muerte.

La comunidad de Goiás permanece en estado de shock ante la contradicción entre el discurso político y la violencia ejercida. Las autoridades locales investigan ahora los detalles de este suceso que terminó con la vida de dos niños a manos de quien juró cuidarlos.

