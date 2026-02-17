Benfica y Real Madrid reeditan su duelo en Lisboa por los play-offs de la Champions

Benfica y Real Madrid se verán las caras nuevamente este martes 17 de febrero en Lisboa desde las 16:00 hora de Bolivia, en el partido de ida de los play-offs eliminatorios de la UEFA Champions League. El cruce llega apenas 20 días después del enfrentamiento que ambos protagonizaron en la última jornada de la fase liga, un encuentro que quedó marcado por la actuación del arquero Anatoliy Trubin y por la satisfacción del conjunto portugués.

En la previa, José Mourinho dejó claro que espera un partido distinto, pero advirtió sobre el peligro que representa el Madrid en este tipo de escenarios. El técnico del Benfica señaló que el equipo español llega “herido” y que eso puede convertirlo en un rival aún más peligroso, aunque remarcó que su equipo jugará con ambición y confianza.

Del lado madridista, Álvaro Arbeloa se enfocó en el objetivo principal del club. El entrenador explicó que no se trata de una revancha, sino de avanzar en el camino hacia el título. Además, destacó el trabajo de Mourinho y afirmó que el Benfica cuenta con un líder que marca el estilo y la manera de competir.

Los futbolistas también se refirieron al desafío. Vangelis Pavlidis, delantero del Benfica, aseguró que se trata de “dos finales” y que el margen de error es mínimo, mientras que Eduardo Camavinga señaló que el Real Madrid quiere corregir lo ocurrido en Lisboa semanas atrás, manteniendo su rutina y apostando por un juego colectivo tanto en ataque como en defensa.

En cuanto a las alineaciones probables, Benfica podría formar con Trubin; Dedić, Otamendi, Tomás Araújo, Dahl; Barrenechea, Barreiro; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis. Por su parte, el Real Madrid alistaría a Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Arda Güler, Tchouaméni, Camavinga; Mbappé y Vinícius Júnior.

Mira la programación en Red Uno Play