Sangre y caos en el Carnaval de Brasil: una carroza fuera de control deja tres heridos en Río

Durante este carnaval, el Sambódromo de Río de Janeiro se transformó en un escenario de horror tras un grave accidente. Una carroza de la escuela União de Maricá perdió el control en el Sector 12 y embistió violentamente contra una valla de seguridad.

El incidente se produjo mientras la agrupación de la Série Ouro aceleraba el paso para cumplir con el tiempo reglamentario de desfile. En medio de las maniobras desesperadas, tres trabajadores resultaron heridos por el impacto del pesado vehículo alegórico.

La víctima más crítica es Itamar de Oliveira, de 65 años, quien sufrió un severo aplastamiento con fracturas expuestas en ambas piernas.

El secretario municipal de Salud, Daniel Soranz, informó tras la estabilización: “Fue un aplastamiento, pero afortunadamente le será posible recuperar la pierna”.

Además de De Oliveira, otros dos hombres fueron atendidos por los servicios de emergencia con lesiones de distinta consideración. Mientras Rodrigo de Oliveira Carvalho fue derivado por un esguince, Ivan Simão Matias recibió el alta tras presentar heridas superficiales.

Testigos presenciales relataron escenas de pánico absoluto cuando los espectadores comenzaron a gritar al ver a un hombre atrapado. La tensión aumentó cuando empezó a salir humo de la estructura, lo que obligó a una intervención inmediata de los bomberos.

Las autoridades investigan si un principio de incendio en la carroza fue el detonante de la maniobra fatal que terminó en tragedia. El desfile, que debía ser una celebración de la cultura afrobrasileña, quedó marcado por la angustia y el sonido de las ambulancias.

