El Carnaval de Riobamba en Ecuador arrancó con una intensidad que nadie esperaba, especialmente para dos supuestos ladrones que se pasaron de listos. Los sujetos intentaron "limpiar" los bolsillos ajenos, pero terminaron siendo ellos los limpiados por una turba muy animada.

Entre chorros de espuma y gritos de "¡dale como a piña!", la multitud decidió aplicar su propia justicia en plena vía pública. La policía tuvo que luchar para rescatarlos, evitando que el festejo terminara en un funeral adelantado.

Los uniformados formaron un escudo humano para proteger a los sospechosos de una lluvia de golpes y reclamos. Finalmente, los presuntos ladrones cambiaron la fiesta por el patrullero, llevándose de recuerdo varios moretones en lugar de celulares.

