TEMAS DE HOY:
Mujer hallada muerta Apuñalado en la Radial 10 Asesinato en la Radial 10

28ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

¡Carnaval con "puñete" incluido!: Intentaron robar un celular y transeúntes los agarraron a golpes

La intervención policial evitó una tragedia mientras los ciudadanos exigían mano dura entre gritos y espuma.

Ximena Rodriguez

14/02/2026 11:32

Los supuestos ladrones tuvieron que ser "escoltados" por la Policía para salvaguardar su vida.
Ecuador

Escuchar esta nota

El Carnaval de Riobamba en Ecuador arrancó con una intensidad que nadie esperaba, especialmente para dos supuestos ladrones que se pasaron de listos. Los sujetos intentaron "limpiar" los bolsillos ajenos, pero terminaron siendo ellos los limpiados por una turba muy animada.

Entre chorros de espuma y gritos de "¡dale como a piña!", la multitud decidió aplicar su propia justicia en plena vía pública. La policía tuvo que luchar para rescatarlos, evitando que el festejo terminara en un funeral adelantado.

Los uniformados formaron un escudo humano para proteger a los sospechosos de una lluvia de golpes y reclamos. Finalmente, los presuntos ladrones cambiaron la fiesta por el patrullero, llevándose de recuerdo varios moretones en lugar de celulares.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El rey

18:00

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El rey

18:00

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD